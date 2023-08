Zorgkosten stijgen komende jaren drie keer zo hard als economie

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Daardoor nemen de uitgaven voor de gezondheidszorg vanaf 2027 een recorddeel van het bbp in beslag. Al vijftien jaar schommelt dat percentage tussen 9 en 10. In 2027 bereikt dat een nieuw record met 10,4 procent. Het jaar daarna stijgt dat naar 10,6 procent.

Dat blijkt uit berekeningen in een bijlage die het Centraal Planbureau (CPB) woensdag heeft toegevoegd aan de concept-MEV (Macro Economische Verkenning) die vorige week verscheen. Dit MEV is een basis voor de miljoenennota en de begroting van het ministerie van VWS.

Sterk groeiende sector

In 2020 kwamen de zorguitgaven als deel van het nationaal inkomen eenmalig op 10,3 procent, maar daarna daalde het tot 9,3 procent. Vanaf volgend jaar stijgen de zorgkosten gemiddeld 3,5 procent tot en met 2028. Daarmee is de zorg de sterkst groeiende sector van Nederland de komende jaren, op Defensie na.

Toename zorgvraag

De uitgaven in de langdurige zorg en de Zvw stijgen de komende vijf jaar in gelijke mate. Twee oorzaken zijn daarvoor verantwoordelijk: inflatie, maar vooral autonome toename van de zorgvraag. Het zorgvolume stijgt tot en met 2028 met gemiddeld 3 procent per jaar, is de prognose van CPB. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde van de afgelopen vijftien jaar.

De relatieve hoge groei ten opzichte van de rest van de economie is te zien aan het aantal zorgbanen dat CPB voorspelt. In het bedrijfsleven blijft het aantal banen de komende vijf jaar stabiel, bij de overheid komen er gemiddeld 1,3 procent meer banen per jaar bij, maar de zorgsector zit op bijna het dubbele: gemiddeld 2,3 procent. Dit jaar werkt 13,2 procent van de beroepsbevolking in de zorg: over vijf jaar is dat 14,4 procent, verwacht CPB. Dat is één op de zeven werkenden.