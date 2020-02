Zorgkosten stijgen met ruim tien miljard euro

De totale kosten voor de vier grote deelsectoren in de zorg (ziekenhuizen, verpleeghuis- en thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg) zijn in 2018 opgelopen tot 63,5 miljard euro. De totale stijging van de zorgkosten voor de samenleving overschrijdt daarmee de 10 miljard euro.

Personeelskosten

oplopende personeelskosten zijn een belangrijke oorzaak voor de stijging, stelt Intrakoop. Zorginstellingen huren steeds vaker flexibel personeel in, waar ze relatief veel geld aan kwijt zijn. Dat is vooral het geval bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, VVT en gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd is personeel in loondienst duurder geworden, door nieuwe CAO’s en een eenmalige onregelmatigheidstoeslag in 2016.

Ziekteverzuim

De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt ook extra kosten voor werving van nieuwe krachten. Het gebrek aan bezetting heeft eventeens invloed op het ziekteverzuim. Dat loopt op, onder meer door de stijgende werkdruk. Het verzuim is het hoogst in de gehandicaptenzorg (6,4 procent) en de VVT (6,8 procent). Ziekenhuizen doen het relatief goed met een verzuim van 5,2 procent. Om de zieke werknemers te vervangen, maken instellingen veelal gebruik van flexibele arbeidskrachten met alle kosten van dien.

Minder investeringen

Dure medicijnen en medische hulpmiddelen zijn eveneens debet aan de stijgende uitgaven. De investeringen lopen juist gestaag terug. Die trend is al jaren gaande, constateert Intrakoop. Banken en particuliere investeerders zijn voorzichtiger geworden en vragen meer inbreng van eigen vermogen. Zorgorganisaties werken juist aan hun financiële buffers, wat zich vertaalt in een hogere solvabiliteit. Die nam in alle deelsectoren toe, met uitzondering van de ggz.

Wisselende nettoresultaten

De nettoresultaten van de ziekenhuizen zijn redelijk stabiel. In de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg is er sprake van lichte daling. De VVT-sector kent een grillig verloop. Daar wisselen positieve resultaten en rode cijfers elkaar af.