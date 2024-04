Zorgkosten Zvw en Wlz in 2023 opnieuw gestegen

Zorginstituut Nederland (ZiN) publiceert deze cijfers elk kwartaal en wil daarmee inzicht geven in de zorg. Ook kan volgens ZiN met zorgdata beter gestuurd worden op passende zorg. “Zonder data kun je geen trends waarnemen en ook niet monitoren of de beweging richting passende zorg daadwerkelijk wordt ingeslagen.” De cijfers zijn gepubliceerd op de website van Zorgcijferdatabank.

Stijgende lonen

In de totale kosten is terug te zien dat in de hele zorg de prijzen en de lonen van personeel stijgen, schrijft het ZiN. De stijging is daarmee hoger dan de gemiddelde stijging tussen 2015 en 2022. Met de stijging van 9,2 procent komen de kosten van de langdurige zorg uit op 33,4 miljard euro. De totale kosten van de basisverzekering stegen met 6,5 procent naar 54,8 miljard.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas en helpt mensen bij gedragsverandering. Sinds 2020 is jaarlijks een verdubbeling te zien in de kosten van de GLI. Dat komt mede doordat het programma een looptijd heeft van twee jaar. Maar ook de bekendheid van GLI als manier om meer grip te krijgen op overgewicht en leefstijl neemt toe.

Sinds 2019 wordt de GLI uit het basispakket vergoed. Tussen 2019 en 31 mei 2023 zijn in totaal ruim 82 duizend personen met een GLI-programma begonnen, blijkt uit een rapport van het RIVM. Dat is een verdubbeling van het aantal sinds 31 mei 2022.