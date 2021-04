Zorgmedewerker aangehouden na vier doden in zorgcentrum

In een ziekenhuis in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn woensdagavond vier mensen dood en een vijfde persoon zwaargewond aangetroffen. Het gaat volgens de politie om moord.

De vermoedelijke dader, een 51-jarige medewerkster, is gearresteerd, meldt de politie van Potsdam. Over haar mogelijke motief is niets bekendgemaakt. De doden en de gewonde zijn in verschillende kamers op een afdeling gevonden.

“De verwondingen van alle slachtoffers komen door ernstig gebruik van geweld”, staat in een verklaring. Volgens dagblad Der Tagesspiegel zouden de doden patiënten zijn, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Het onderzoek is nog in volle gang. “Op dit moment word bewijsmateriaal veiliggesteld”, meldt de politie.

Het complex waar het misdrijf plaatsvond, heeft een kliniek, kinderdagverblijven en scholen, werkplekken en woonruimtes voor mensen met een handicap en adviescentra. De vereniging Oberlinhaus omschrijft zichzelf op haar website als een diaconaal “competentiecentrum voor participatie, gezondheid, onderwijs en werk in de regio Berlijn-Brandenburg”.