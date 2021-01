‘Zorgmedewerker die beter mondmasker wil, moet er een krijgen’

Mensen die in de zorg werken zouden vaker betere mondmaskers moeten kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Overleg met de overheid daarover heeft te weinig opgeleverd, vinden de zorgvakbonden CNV, NU’91 en V&VN, en daarom eisen ze nu actie van de werkgevers.

De bonden hadden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om richtlijnen aan te scherpen. Dat overleg was vorige week in het Outbreak Management Team, maar tot nu toe is er niets gebeurd, zeggen de bonden. Die hebben daarom zelf richtlijnen opgesteld en bij werkgevers neergelegd.

‘Hoog-risicobehandelingen’

In de zorg worden meestal chirurgische mondmaskers gebruikt. De betere FFP2-maskers worden alleen aangeraden voor ‘hoog-risicohandelingen’ bij coronapatiënten en mensen bij wie het virus wordt vermoed. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt aan de kunstmatige beademing wordt gelegd.

Daarbij komen veel kleine druppeltjes vrij waar het virus in kan zitten. De vakbonden willen dat zorgmedewerkers bij elk contact met coronapatiënten zo’n masker dragen, al is het maar om even een kop koffie te brengen. En als zorgmedewerkers het zelf nodig vinden om een FFP2-masker te dragen, zouden ze die ook meteen moeten krijgen. (ANP)