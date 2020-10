‘Zorgmedewerker moet masker of scherm dragen bij nauw contact’

De zorgmedewerkers kunnen een chirurgisch mondneusmasker gebruiken, maar ze kunnen er ook voor kiezen een zogenoemd ‘face shield’ te dragen. Dat is een doorzichtig plastic scherm dat het gezicht van voorhoofd tot keel bedekt. De gezichtsbedekking staat in een nieuwe richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten, die voor iedere zorgverlener in een ziekenhuis is bedoeld.

De richtlijn is aangescherpt omdat het aantal coronabesmettingen stijgt en omdat artsen vragen stelden over persoonlijke beschermingsmiddelen, aldus de federatie.

Bij behandeling van mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, of bij wie het virus al is vastgesteld, gelden strengere regels. Dan moeten de artsen niet alleen een medisch masker dragen, maar ook een schort, handschoenen en een bril of scherm. (ANP)