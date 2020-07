Zorgmedewerkers herdenken overleden collega’s door corona

Een kleine groep zorgmedewerkers is zaterdag bijeengekomen op de Dam in Amsterdam om hun collega’s te herdenken die aan het coronavirus zijn overleden.

Enkelen deelden met een megafoon hun ervaringen rond de coronacrisis. Deelnemers droegen een wit uniform met een zwart mondmasker, een zwarte cape of een omslagdoek. Tot nu toe zijn dertien zorgmedewerkers in Nederland overleden aan het coronavirus. Ook zijn ruim 17.000 positief geteste zorgmedewerkers ziek geworden.

Verwerken met elkaar

De bedoeling van de organisatoren was om tijdens een ingetogen en kleine betoging stil te staan bij zorgmedewerkers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Dat is gelukt, vertelden een van de initiatiefnemers tijdens een livestream van NH Nieuws: “Het was heel krachtig. We hebben dit nodig om het te verwerken met elkaar.”

De manifestatie was ook bedoeld als waarschuwing aan zorgmedewerkers om in de toekomst voor hun rechten op te komen. In een manifest werd gepleit voor betere arbeidsvoorwaarden en salarissen en structurele veranderingen in de zorg. (ANP)