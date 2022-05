Zorgmijders en zorguitstel in coronatijd

Dat blijkt uit een peiling van het CBS.

Zorgmijders

Van degenen die aangaven zorg nodig te hebben, rapporteerde 11 procent dat daarvoor bewust geen contact opgenomen was met een zorgverlener. Dat is 7 procent van het totale aantal respondenten. De huisarts werd het meest gemeden: 3 procent meed deze zorg, twee procent van de mensen meed de specialist. De overige zorgverleners werden door ongeveer 1 procent gemeden, met uitzondering van de thuiszorg, waar mijding nagenoeg niet voorkwam. Vrouwen meden vaker zorg dan mannen (14 procent versus 8 procent) en naar leeftijd hebben 20- tot 40-jarigen het vaakst zorg gemeden, meer dan de 12- tot 20-jarigen en 65-plussers.

Zorguitstel

Op de vraag of iemand te maken had gehad met zorguitstel door de coronamaatregelen, antwoordde 33 procent bevestigend, 35 procent gaf aan dat dit niet het geval was geweest, de overige groep had geen afspraken. Van de mensen met een afspraak gaf 48 procent aan dat één of meer zorgafspraken niet doorgingen, uitgesteld werden of vervangen zijn door een telefonische afspraak. Dit waren afspraken bij de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, met een specialist, de thuiszorg, bij een psycholoog of afspraken voor behandelingen in het ziekenhuis. In de meeste leeftijdsgroepen gaf ongeveer de helft van de mensen met een zorgafspraak aan te maken te hebben gehad met zorguitstel.

Gezondheidsenquête

Om inzicht te krijgen in de omvang van het ondervonden zorguitstel en de eventuele zorgmijding als gevolg van de coronamaatregelen, om te weten wie met zorguitstel te maken kreeg, wie zorg meed en wat daarbij de beweegredenen waren, en welke zorg hier vooral mee te maken kreeg, zijn van augustus tot en met december 2020 extra vragen opgenomen in de Gezondheidsenquête van 2020. De vragen zijn beantwoord door 2900 respondenten van 12 jaar en ouder.