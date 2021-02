Zorgmijding door coronacrisis blijft beperkt, maar was slechte beslissing

Tegen de verwachtingen in valt zorgmijding door de coronacrisis mee, blijkt uit onderzoek van Nivel. De meeste mensen hadden geen behoefte gehad aan een huisarts, specialist of fysiotherapeut. En als ze een zorgvraag hadden, hebben de meesten contact gezocht.

Behoefte aan zorg

Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg vroeg ruim 600 mensen: Is het sinds de uitbraak van het coronavirus voorgekomen dat u contact had willen opnemen met de huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist maar dit vanwege corona niet heeft gedaan?

Zorgmijden

50 procent van e mensen had behoefte aan de huisarts. 42 procent zocht de huisarts digitaal of fysiek op. 8 procent meed de huisarts terwijl ze wel een hulpvraag hadden. Op dezelfde vraag over de fysiotherapeut bleek 5 procent van de mensen geen zorg gezocht te hebben. En bij de medisch specialist zag vier procent af van contact bij een hulpvraag.

Slechte beslissing

Mensen die wel een hulpvraag hadden maar deze niet bij de behandelaar stelden, gaven aan dat ze de zorg niet wilden belasten of dat het niet mogelijk was om een afspraak te maken. Achteraf gezien vonden de meeste mensen het mijden of uitstellen geen goede beslissing.