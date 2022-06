Zorgminister Kuipers wil stervenswens ouderen voorkomen

Ernst Kuipers, minister van VWS namens D66, wil voorkomen dat ouderen die niet ernstig ziek zijn, toch een stervenswens hebben. “Daar blijf ik me voor inzetten”, zei Kuipers in zijn eerste Kamerdebat over medisch-ethische kwesties, waaronder euthanasie. Dat doet hij terwijl in de maatschappij en in de politiek volop discussie wordt gevoerd over verdergaande hulp bij zelfdoding.

Hij reageerde daarmee op de vraag vanuit de Kamer hoe de minister aankijkt tegen het initiatiefvoorstel van D66 voor een vrijwillig levenseinde. Dat voorstel richt zich op ouderen van 75 jaar of ouder die niet ongeneeslijk ziek zijn, maar om andere redenen een doodswens hebben. De Raad van State (RvS) heeft felle kritiek op het wetsvoorstel en adviseerde vorige maand deze niet in huidige vorm bij de Kamer in te dienen.

De zin van het leven

Kuipers wilde niet inhoudelijk ingaan op de kritiek van de RvS. Het is aan de initiatiefnemers om te bepalen hoe het advies van de RvS wordt verwerkt in een aangepast voorstel, zei Kuipers. Hij laat zich evenmin uit over de initiatiefwet van D66 zelf. Een oordeel daarover is aan afzonderlijke Kamerleden, vindt de minister. Hij blijft zich inzetten om te voorkomen dat ouderen willen sterven. “We moeten ons tot het uiterste inspannen om mensen met een persistente doodswens de zin van en de zin in het leven weer te laten hervinden, als dat mogelijk is”, stelt Kuipers.

Gevoelig

Hulp bij zelfdoding is in de politiek een gevoelig thema, zo bleek donderdag opnieuw in het debat. ChristenUnie en de SGP drongen er bij D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op aan het wetsvoorstel niet aan te passen, maar er definitief een streep door te zetten. Dat lijkt de partij niet van plan te zijn. D66 wil dat ouderen die al lang een weloverwogen doodswens hebben daarin door een arts geholpen worden. D66-Kamerlid Paul van Meenen is aan de slag met het advies en de kritiek van de Raad van State, “wat kan leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel”, zei Paternotte.

Eenzaamheid

Een aantal andere fracties, waaronder de SP, vindt dat de zorg en ondersteuning aan ouderen moet worden verbeterd, om te voorkomen dat ouderen door bijvoorbeeld grote eenzaamheid niet meer verder willen leven. “Als je de omstandigheden aanpast, kan de doodswens verdwijnen”, zei Maarten Hijink, die geen voorstander is van het D66-voorstel.

Eigen afweging

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben over euthanasie en over andere medisch-ethische kwesties sterk uiteenlopende opvattingen. Zij hebben afgesproken dat individuele Kamerleden bij wetsvoorstellen een eigen afweging mogen maken. (ANP)