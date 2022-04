Zorgopleiding NNCZ verdubbelt het aantal leerlingen

Eind 2021 startte de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties met de werving van 70 nieuwe leerlingen. Hiermee wilden de zorgorganisaties een verdubbeling van het aantal leer-werkplaatsen realiseren.

Arbeidsmarkttekorten

Roeli Mossel, bestuurder NNCZ: “Ondanks de krapte in de arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd 76 extra leerlingen aan te stellen, van wie bijna iedereen inmiddels in dienst is en gestart is met een opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige.” Een deel van de aangestelde nieuwe medewerkers is in samenwerking met gemeenten of UWV aangesteld binnen de NNCZ. Deze verdubbeling van leerlingen in de organisatie heeft ook geleid tot verdubbeling van uren van werkbegeleiders en praktijkexperts. Ook voor deze functies is de werving afgerond en goed gelukt.

Huisvesting

Mossel: “In de stad Groningen is ook huisvesting voor 21 medewerkers gerealiseerd. Hiermee spelen we in op meerdere vraagstukken zoals de arbeidsmarktproblematiek én vraagstukken voor jongeren om “uit huis te kunnen”.”