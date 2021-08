‘Zorgorganisaties bang voor besmet personeel na vakantie’

Interessant voor u

Nog niet de helft van de thuiswonende mensen met dementie maakt gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De doelstelling van 80 procent uit de ‘Nationale Dementiestrategie’ is nog vrijwel nergens realiteit. Ook worstelen aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen nog structureel met de financiën, stelt Movisie in een recent rapport.

Bloedmonsters kunnen net zo goed door de lucht als over de grond worden vervoerd. Voor de kwaliteit van het bloed maakt het geen verschil, concludeert ziekenhuis Isala. Dat heeft als proef een drone laten vliegen tussen de vestigingen in Zwolle en Meppel.

Blog

Opinie

Het is tijd voor echt groene zorg

Je huis afgebrand tot de laatste steen, uitgezaaide alvleesklierkanker op je zevenendertigste of je kind al drie dagen vermist. Dit zijn drie gruwelijke dingen die heel soms voorkomen, die jou hopelijk nooit treffen en waarvan de meeste mensen zeggen: ‘dat overkomt mij niet’. We vinden het minder waarschijnlijk dat rampspoed ons raakt dan dat het een ander treft. Intense rottigheid is iets voor mensen die we niet kennen, hooguit van horen zeggen.