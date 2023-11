Zorgorganisaties reageren terughoudend op stembusuitslag

Zorgorganisaties reageren terughoudend op de voorlopige uitslag van de verkiezingen. “Met de programma’s die er nu liggen, lijkt het onzeker of er in 2040 überhaupt nog genoeg zorgprofessionals zijn om iedereen te voorzien van kundige zorg”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten van beroepsorganisatie NU’91 voor zorgpersoneel.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt het lastig om inhoudelijk te reageren. Een woordvoerder zegt dat de impact op de zorg onduidelijk is als er een rechtse coalitie komt. Hij wijst erop dat partijen als de PVV, NSC en BBB hun programma’s niet hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau.

NU’91 zegt dat zorg tijdens deze verkiezingen “helaas niet echt een thema was voor partijen”, terwijl veel kiezers dat juist wel belangrijk zouden vinden. De beroepsorganisatie stelt in een verklaring dat “loze en vage verkiezingsbeloftes” nu moeten worden omgezet naar concreet beleid.

De beroepsorganisatie pleit voor investeringen in de sector en wil dat maatregelen worden genomen om werken in zorg aantrekkelijker te maken. “Maak en houd het beroep aantrekkelijk door onder meer salarisachterstanden weg te werken, de administratieve last blijvend te verminderen, maar ook door verpleegkundigen en verzorgenden meer zeggenschap te geven over hun eigen werk en roosters.”

FNV wil meer duidelijkheid jeugdzorg

De winnende partijen moeten in de jeugdzorg snel duidelijkheid bieden over “de koers en de financiële zekerheid in de sector”, vindt FNV Jeugdzorg. “We hebben al té lang moeten wachten”, zegt bestuurder Maaike van der Aar: “Als de winnaars van deze verkiezingen echt een nieuwe bestuurscultuur willen, dan kunnen ze bij de Hervormingsagenda Jeugdzorg beginnen.”