Zorgorganisaties sceptisch over datum start vaccinaties

ActiZ merkt op dat veel zaken nu nog niet duidelijk zijn en maakt zich zorgen. “Wij delen de ambitie van de minister van Volksgezondheid om zo snel als mogelijk te beginnen met vaccineren. Maar het nu noemen van de datum van 4 januari 2021 door de minister vindt ActiZ erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur.”

Randvoorwaarden

De ouderenzorg komt als eerste voor vaccinatie in aanmerking. Dat geldt voor zowel de cliënten als de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen. ActiZ noemt dat goed nieuws: “Maar om dit verantwoord voor te bereiden en goed te regelen moet een aantal randvoorwaarden zijn geregeld. Het veilig en verantwoord toedienen op grote schaal vereist een operatie van ongekende omvang met militaire precisie. Het definitieve draaiboek van het ministerie van VWS heeft ActiZ nog niet gezien. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden op dit moment.”

Ook Verenso, de vereniging voor specialisten in de ouderenzorg, is sceptisch: “De datum van 4 januari lijkt ons vrij ambitieus. Als veldpartijen hebben we intensief overleg met VWS over de vaccinatiestrategie en -organisatie. Ofschoon wij de druk om snel met een vaccin te komen begrijpen, hebben wij aangegeven in dit traject graag zorgvuldig te werk te willen gaan.”

Verspreiden informatie

Zo vindt Verenso het belangrijk om afdoende tijd te nemen voor bijvoorbeeld het verspreiden van informatie over werking en mogelijke bijwerkingen van het uiteindelijk goedgekeurde vaccin. Welk vaccin eind december wordt goedgekeurd, is nog niet bekend.

Dinsdag kwam naar buiten dat in de eerste week van januari mogelijk de eerste mensen worden ingeënt tegen het coronavirus. Minister De Jonge van VWS liet dat weten naar aanleiding van de planning van het EMA, dat de vaccins moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm. De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie.

Woensdag liet het RIVM weten dat er vrijwel niets bekend is over de uitvoering van het programma om mensen te vaccineren tegen covid-19. “Er is nog niks te melden, we zitten nog middenin de voorbereidingen”, zegt een woordvoerder. (ANP)