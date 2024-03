Zorgpartijen manen politiek tot snelle verbetering gegevensuitwisseling

Negentien organisaties uit het zorgveld hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze oproepen om haast te maken met het verbeteren van de uitwisseling van zorggegevens. Met name voor de spoedzorg is dat hoog nodig, is de boodschap.

Wekelijks belanden in Nederland ruim 1200 mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar, wat neerkomt op ruim 27 duizend ziekenhuisopnames per jaar. Met deze cijfers onderstrepen de zorgpartijen in hun brief het belang van betere gegevensuitwisseling.

Spoedzorg

De briefschrijvers trekken aan de bel in aanloop naar het debat over de acute zorg dat woensdag wordt gehouden. Juist in de spoedzorg is het van extra groot belang dat zorgverleners snel over de juiste gegevens beschikken. “Op dit moment komt het regelmatig voor dat patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), acute ggz of andere spoedzorgvoorzieningen binnenkomen van wie de relevante medische voorgeschiedenis niet elektronisch beschikbaar is”, staat in de brief. “Zoals informatie over medicatiegebruik en allergieën. Dat vraagt extra inspanningen van zorgverleners die moeten gaan rondbellen. Bovendien brengt het voor patiënten extra risico’s op vermijdbare gezondheidsschade of erger met zich mee.”

Maatregelen

Er staan al twee maatregelen ter verbetering van de gegevensuitwisseling op de rol, maar die laten volgens de negentien zorgpartijen te lang op zich wachten. Het gaat om het Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs), dat medio 2023 in consultatie ging. Dat voorstel moet ervoor zorgen dat medische gegevens in geval van spoedeisende zorg makkelijker op te vragen zijn. De zorgpartijen willen graag van de minister weten wat de stand van zaken is.

Opt-out

Ook de wettelijke grondslag voor een zogeheten opt-out voor gegevensuitwisseling bij spoedeisende zorg en medicatieoverdracht laat in de ogen van de zorgorganisaties te lang op zich wachten. Die moet het mogelijk maken de huidige situatie om te draaien: gegevens mogen dan standaard wel worden uitgewisseld tenzij een patiënt bezwaar heeft gemaakt. Nu is het nog zo dat het standaard niet mag, tenzij een patiënt toestemming heeft gegeven.

Kwetsbare mensen getroffen

Veel mensen zijn daar niet van op de hoogte, stellen de briefschrijvers. “Ze denken dat de informatie van de huisarts automatisch bekend is op de Huisartsenspoedpost (HAP), bij de Ambulancezorg (RAV), op de Spoedeisende Hulp (SEH) of bij de acute ggz.” Dat is echter niet het geval. Dat raakt met name kwetsbare en minder zelfredzame patiënten, die vaak meer dan gemiddeld zorg gebruiken, valt in de brief te lezen.

De Tweede Kamer nam eerder moties aan om voor de wettelijke grondslagen om dat te veranderen. Die zijn tot op heden nog niet gerealiseerd. De zorgpartijen roepen de Kamerleden op om in het aankomende Commissiedebat de minister te vragen naar de huidige stand van zaken.

De brief is verstuurd door de NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Ambulancezorg Nederland, NVZA, KNMG, FMS, LHV, InEen, NHG, V&VN, Nederlandse ggz, KNMP, ZN, NFU, ZKN, GGD GHOR Nederland, FNT en RSO Nederland.