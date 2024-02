Zorgpartijen ontwikkelen technologie voor opendeurenbeleid

Binnen Leefcirkels XL werken Technologie & Zorg Academie (TZA), Vilans en acht zorgorganisaties, waaronder IJsselheem en Noordwest-Veluwe, samen aan betere technologie voor het huidige opendeurenbeleid.

Ongeschikte technologie

Het concept Leefcirkels XL, extra grote leefcirkels voor buiten, staat voor een innovatief opendeurenbeleid dat rekening houdt met artikel 2.2 uit de Wet zorg en dwang. Volgens Johan van der Leeuw, senior adviseur digitale zorg bij Vilans, is het beschikbare aanbod GPS-trackers op de Nederlandse markt nog grotendeels ongeschikt voor deze cliënten.

Daarom zoeken de partijen naar een aangepaste GPS-tracker. “Met deze trajectondersteuning wil Vilans bijdragen aan de inkoop en ontwikkeling van passende producten en systemen die Nederlandse organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen gebruiken. We hopen dat de deuren letterlijk en figuurlijk snel opengaan”, aldus Van der Leeuw. Het traject Leefcirkels XL komt in september 2024 tot een afronding na testen met verschillende GPS-trackers.