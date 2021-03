Zorgpartijen sluiten overeenkomst gegevensuitwisseling in grensstreek

Nederlandse en Duitse zorgpartijen hebben een intentieverklaring getekend over digitale uitwisseling van patiëntgegevens over de landsgrenzen heen. Dit moet leiden tot een eerste use case van digitale vooraankondigingen in een grensgebied, die kan dienen als voorbeeld voor andere grensoverschrijdende projecten.

De intentieverklaring is ondertekend door MST, Kreis Borken, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz, die als kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling de samenwerking begeleidt. De samenwerkende partijen zetten onder meer in op digitale vooraankondiging, zodat de SEH bij aankomst van de patiënt al over de relevante patiëntgegevens beschikt. Ongeacht of het een Nederlander is die in een Duits ziekenhuis belandt of andersom. Op dit moment gebeurt de informatievoorziening in voorkomende gevallen vaak per telefoon.

“Grensoverschrijdende uitwisseling van digitale patiëntgegevens is van groot belang om een snelle en goede zorg in de grensregio’s te garanderen en de patiëntveiligheid te borgen”, zegt Myriam Löffler, projectleider van Acute Zorg Euregio. Het project en de geleerde lessen kunnen de weg vrijmaken voor initiatieven in andere regio’s en landen.