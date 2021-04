Zorgpartijen sluiten preventieakkoord gemeente Den Haag

Zorgverzekeraars Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben een driejarig preventieakkoord gesloten met zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Den Haag: “Betere samenwerking rond preventie moet leiden tot gezondere inwoners van Den Haag”, aldus Menzis: “Met name voor kwetsbare inwoners is nog veel gezondheidswinst te boeken.”

De komende drie jaar gaat deze ‘Preventiecoalitie’ aan de slag. Dit initiatief van GGD Haaglanden, zorgverzekeraars, de gemeente Den Haag en zorg- en welzijnsorganisaties is onderdeel van de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag. Naast de eigen (financiële) inbreng van de organisaties, ondersteunt het ministerie van VWS het programma voor de komende drie jaar met 1,1 miljoen euro.

Christiaan Rademaker, regiomanager West bij Menzis: “Om die omslag echt te kunnen maken, is er meer nodig. Dat gaan we met dit programma doen. Goed nieuws voor de gezondheid van met name de meer kwetsbare inwoners van wijken met een lage sociaal-economische status in Den Haag.”

Stress schulden

“Preventie is succesvoller naarmate die beter aansluit bij de leefwereld van inwoners”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag. “Als iemand bijvoorbeeld schulden heeft, moet eerst daaraan worden gewerkt. Pas zodra die stress is weggenomen, kun je van iemand verwachten dat hij of zij meer gaat bewegen en gezonder gaat eten.”

“Daar draait preventie om: erger voorkomen. Dat doe je via individuele aandacht, maar ook door de aandacht te richten op groepen”, aldus Jet Bussemaker van Gezond en Gelukkig Den Haag. “Organisaties zijn nog te vaak met alleen hun eigen terrein bezig. Maar soms ligt de oplossing voor een zorgprobleem in het sociaal domein. Of andersom. Door samen te werken, ga je dat soort dingen ook oplossen.”