Zorgpensioenfonds PFZW stapt uit Russische beleggingen

PFZW heeft beleggingen in Rusland die vlak voor de inval in Oekraïne zo’n 1,2 miljard euro waard waren. Dat was op dat moment 0,4 procent van de waarde van alle beleggingen van het zorgfonds.

PFZW zet stukken apart

“Maar naar de huidige waarde is het gissen”, legt een woordvoerder uit. Russische beurzen blijven gesloten waardoor het moeilijk is om een actuele prijs vast te stellen voor obligaties of aandelen uit dat land. Omdat het op dit moment vrijwel onmogelijk is de Russische beleggingen te verkopen, zet PFZW deze stukken nu apart.

Russische staatsobligaties

PFZW heeft onder andere nog Russische staatsobligaties die voor het begin van de oorlog in Oekraïne 680 miljoen euro waard waren. Het grootste Nederlandse pensioenfonds, de onderwijs- en ambtenarenfonds ABP, had die al jaren geleden op de eigen uitsluitingslijst gezet vanwege een wapenembargo tegen Rusland van de Europese Unie. “PFZW heeft indertijd doorbelegd. De EU was partij in het conflict en we wilden afwachten of onderhandelingen voor een oplossing zouden zorgen”, verklaart de woordvoerder. “Het is nu overduidelijk dat dit niet is gelukt.”

Andere fondsen

PFZW volgt hiermee het voorbeeld van andere grote fondsen zoals ABP, PME en BpfBOUW, die uit afschuw over de Russische aanval op Oekraïne hebben aangekondigd alle Russische aandelen en obligaties van de hand te doen. (ANP)