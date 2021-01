Zorgpersoneel: extra beschermend mondmasker moet standaard worden

De bonden willen binnen 48 uur een reactie krijgen van het RIVM. Ze wijzen op het steeds vaker voorkomen van de Britse variant van het coronavirus. Dit gemuteerde type is besmettelijker dan eerdere varianten. Daarom is volgens de organisaties die de medewerkers vertegenwoordigen snel actie nodig.

“Ik denk aan deze specifieke maskers voor zorgverleners in álle sectoren waar men te maken heeft met Covid-patiënten”, zegt voorzitter van CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken. “Dat zijn zorgwerkers in ziekenhuizen, maar vooral ook in verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en huisartsen die mensen thuis bezoeken.”

‘Hoog-risicohandelingen’

De zogeheten FFP2-maskers worden momenteel alleen aangeraden voor ‘hoog-risicohandelingen’ bij coronapatiënten of mensen bij wie het virus wordt vermoed. In veel andere gevallen is zorgpersoneel nog aangewezen op chirurgische maskers. Die beschermen vooral anderen tegen eventuele virusdeeltjes die de drager uitademt. FFP2-maskers doen meer: ze filteren de lucht die degene die ze draagt inademt. Zo beschermen ze de drager ook tegen besmetting door anderen. FFP staat voor Filtering Facepiece Particle.

Voldoende maskers aanwezig

Volgens de zorgbonden is beschikbaarheid geen probleem. “FFP2-maskers zijn in voldoende mate aanwezig in Nederland om in de komende maanden te voldoen aan de toegenomen vraag die op een wijziging van de richtlijn door het RIVM zal volgen.” (ANP)