Zorgpersoneel in oosten land terug van kerstverlof wegens corona

Ziekenhuizen in het oosten van het land zien zo’n sterke toename van het aantal coronapatiënten, dat op sommige plekken zorgpersoneel gevraagd wordt om terug te komen van kerstverlof. Dat is daar nodig om de juiste zorg te kunnen leveren, meldt de ROAZ Oost (Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost) donderdag. De instantie zegt “de alarmbel te rinkelen” wegens de situatie.

Omdat er in de regio sprake is van een enorme toename van patiënten die moeten worden opgenomen op de Covid-afdelingen en op de ic’s, moeten de ziekenhuizen deze specifieke zorg opschalen en bedden vrijmaken.

De ziekenhuizen zijn bezorgd over de toename van besmette patiënten, aldus het ROAZ Oost. De zorgprofessionals doen dan ook een dringend beroep op iedereen om de coronarichtlijnen te volgen en in kleine groepjes de feestdagen te vieren.

“We zien met lede ogen aan hoe de besmettingen oplopen en daarmee de toestroom van patiënten in onze ziekenhuizen”, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van ROAZ Oost. “De huidige situatie zorgt ervoor dat wij nog zeker optimale maar niet meer de maximale kwaliteit van zorg kunnen leveren. Deze constatering valt ons bijzonder zwaar.”

Onder de zorgregio vallen meerdere ziekenhuizen, waaronder het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, Rijnstate in Arnhem, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. (ANP)