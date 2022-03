Zorgpersoneel ziet werkdruk voorlopig niet afnemen, ondanks afname corona

Het aantal besmettingen neemt snel af en de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. In zorg en welzijn is de werkdruk echter onverminderd hoog. Een deel van de medewerkers in de sector verwachten dat die de komende maanden ook nog zal toenemen.

Het blijkt uit onderzoek van PGGM&CO en Stichting IZZ. PGGM&CO doet ieder kwartaal onderzoek naar fitheid en balans onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Deze keer heeft PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ ook de effecten van corona op de fitheid van de medewerkers onderzocht. Bijna 2000 medewerkers in zorg en welzijn namen deel aan het onderzoek.

Werkdruk

De helft van de respondenten ervaart nu al een hoge werkdruk. Bijna een derde verwacht dat deze de komende maanden sterk toeneemt. Bovendien zijn zorg- en welzijnsmedewerkers al minder mentaal fit dan de rest van werkend Nederland, hebben zij minder energie en is hun huidige privé-werk balans verre van optimaal (rapportcijfer 6,7).

‘Wat je nu ziet, is dat de maatschappij van het coronaslot gaat’, zegt Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO in een interview op Zorgvisie.nl. ‘En hoe fijn is dat! Mensen gaan, begrijpelijk, weer volop van hun vrijheid genieten. Mensen in zorg en welzijn kunnen echter nog niet achterover leunen. Dat mogen we niet vergeten. De druk blijft onverminderd hoog, terwijl ze zich al die tijd al het vuur uit de schenen hebben gelopen.’

Werkgever

Naast de fitheid en de werkdruk, is in het onderzoek ook gekeken naar wat werkgevers in de sector doen om hun medewerkers gezond te houden en welke ondersteuning zij bieden. Als het gaat om corona, ervaren medewerkers in zorg en welzijn minder begrip en financiële steun van werkgevers, dan medewerkers in andere sectoren. Bijna een derde geeft aan in de organisatie geen hulp rond corona te hebben ervaren. Wanneer werkgevers wél hulp aanbieden, zijn medewerkers minder mentaal uitgeput. Tegelijkertijd maken medewerkers ondanks de inspanningen van werkgevers er niet altijd gebruik van. Hier liggen kansen voor verbetering. Werkgevers moeten vaker hun waardering uitspreken en ruimte bieden voor inspraak.

Werkplezier

Ondanks de hoge werkdruk en de zorgwekkende vooruitzichten doen zorgmedewerkers is werkplezier niet onder voor de rest van Nederland. Het is een opvallende uitkomst van het onderzoek van PGGM&CO en IZZ. Twee op de drie zorgmedewerkers geven hun werkplezier een ruime voldoende.

Lees op Zorgvisie het interview met Henriëte Davelaar (PGGM&CO) en Anouk ten Arve (Stichting IZZ)