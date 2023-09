Zorgpremie stijgt naar bijna 150 euro

De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer 12 euro per maand opnieuw omhoog. Het demissionaire kabinet rekent op een maandpremie van bijna 150 euro. De gemiddelde maandpremie is nu ruim 138 euro.

Voor volgend jaar wordt gerekend op een jaarpremie van 1792 euro, dat is 135 euro meer de 1657 euro die verzekerden dit jaar gemiddeld betalen. De Telegraaf meldt dat op basis van uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag.

Zorgverzekeraar bepaalt

Of premiebetalers volgend jaar ook echt een maandbedrag van 149,35 euro moeten gaan betalen, is nog niet zeker. Verzekeraars stellen zelf de hoogte van de premie vast. Door het inzetten van reserves kunnen verzekeraars de prijsstijging soms nog iets drukken.

Hoe hoog de basisverzekering uiteindelijk wordt, maken verzekeraars uiterlijk op 12 november bekend.

Geen verrassing

Dat de zorgpremie omhoog gaat komt niet als een verrassing. Vorige week meldde De Telegraaf al dat verzekeraars bij de presentatie van hun halfjaarcijfers al verwachtten dat de premie fors omhoog zou gaan. „Met de stijgende zorgkosten, is een flinke premiestijging onvermijdelijk”, zei zorgeconoom Wim Groot toen.

De afgelopen jaren steeg de zorgpremie flink. In 2018 was de gemiddelde premie bijvoorbeeld nog 107,50 per maand.