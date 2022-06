Zorgpremies schieten omhoog vanaf volgend jaar

De premies voor de zorgverzekering stijgen de komende jaren fors. De kosten gaan de komende vijf jaar met 36 procent omhoog. Daardoor neemt de gemiddelde premie voor een basisverzekering toe van 128 euro per maand dit jaar naar 176 euro per maand in 2027.

Meteen volgend jaar krijgen verzekerden al met een flink hogere rekening te maken: die gaat van 128 naar 147 euro per maand. Dat is een toename in één jaar van 14 procent. De afgelopen jaren nam de premie veel minder toe, sinds 2019 met gemiddeld twee procent per jaar.

Dit blijkt uit berekeningen op grond van de verwachtingen die het kabinet-Rutte in de Voorjaarsnota doet. Dit jaar betalen Nederlanders 46,6 miljard euro aan zorgpremie staat in een bijlage bij die nota. Het kabinet voorspelt dat dit in 2027 63 miljard euro zal zijn.

Toegenomen zorgkosten

Oorzaak van de hogere premies zijn de gestegen inflatie en toegenomen zorgkosten. De maandpremie is een schatting, maar Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de trend. “Grofweg betekent een stijging van de raming van de uitgaven van x procent ook een stijging van de nominale premie met x procent”, aldus de woordvoerder van ZN.

Uit basispakket

De premiestijging kan alleen positief of negatief veranderen doordat de inflatie de komende jaren zich anders ontwikkelt of omdat het kabinet besluit bepaalde vergoedingen uit het basispakket te halen of juist erin op te nemen. Verder is belangrijk of zorgverzekeraars de premiestijging dempen door bij te passen uit hun reserves. Dat zal beperkt zijn, want tijdens de coronacrisis hebben ze al een beroep gedaan op die reserves.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Niet alleen de zorgpremies stijgen, ook de inkomensafhankelijke bijdrage die werknemers betalen via hun werkgever nemen de komende vijf jaar sterk toe: van 28,3 miljard euro dit jaar naar 35,1 miljard in 2027. Hoeveel dat per persoon is, hangt niet alleen af van of iemand werkt, maar ook van de hoogte van het salaris. Gemiddeld betalen werknemers op die manier 24 procent meer dan dit jaar.