Zorgprofessionals: ‘Controle zorgverzekeraars draagt niet bij aan betere zorg’

Zorgverleners ervaren weinig vertrouwen vanuit zorgverzekeraars en politiek. Dit uit zich in hun ogen in disproportionele controles die niet zouden bijdrage aan betere zorg.

Dat blijkt uit onderzoek dat Stichting Beroepseer deed in opdracht van VvAA. Voor het onderzoek beantwoordden ruim 2.000 huisartsen, tandartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en diverse andere paramedische beroepsgroepen een enquête. Daarnaast hielden de onderzoekers verschillende groepsgesprekken.

Controle

Tweederde van de geïnterviewden geeft aan dat controles die zorgverzekeraars en politiek opleggen niet bijdragen aan betere zorg. Bijna de helft van de zorgverleners (44 procent) vindt de controle op fraude in de zorg disproportioneel. Slechts 4 procent van de zorgverleners is het eens met de stelling dat het vertrouwen van zorgverzekeraars in zorgverleners de afgelopen vijf jaar is toegenomen

Kloof

Dit wijst volgens de VvAA op een kloof tussen beleid en praktijk. Raymonda Romberg, anesthesioloog en bestuurslid Vereniging VvAA: “De uitkomsten van deze verkenning leggen een vertrouwenskloof bloot tussen de makers en financiers van het zorgbeleid enerzijds en diegenen die het moeten waarmaken in de praktijk anderzijds. Deze onwenselijke situatie uit zich onder andere in de zeer belastende en tijdrovende regeldruk en kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen. Ook laat de verkenning zien dat de belangrijkste voorwaarden voor goede zorg, zoals tijd voor de patiënt en professionele autonomie, in het veranderende zorglandschap (en tijdens de coronacrisis) onder druk komen te staan.”