Zorgprofessionals kampen massaal met haperende toevoer van hulpmiddelen

Ruim tweederde van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij het aanvragen, bestellen of leveren van hulpmiddelen ervaart daarmee iedere maand problemen. Dat blijkt uit een peiling onder bijna vijfduizend leden van V&VN.

Van de ondervraagden geeft 69 procent aan structureel tegen problemen aan te lopen met de aanvoer van hulpmiddelen, zoals blaaskatheters, verbandmiddelen, continentiemateriaal en naalden. Ze melden dat hiermee minstens een keer per maand iets mis gaat, 42 procent heeft hier zelfs elke week problemen mee. Van de deelnemende zorgprofessionals zegt 5 procent dat het vlekkeloos verloopt.

Niet leverbaar

Veelgenoemde problemen bij de aanvraag of bestelling van hulpmiddelen zijn dat middelen niet leverbaar zijn, niet op tijd komen, niet in de juiste hoeveelheid geleverd worden of dat het verkeerde hulpmiddel wordt geleverd. Als het gaat om spoedbestellingen geeft een krappe meerderheid (53 procent) aan dat patiënten en cliënten gemiddeld 12 uur moeten wachten en dat wachttijden van 24 uur geen uitzondering zijn.

Stroef contact

De voornaamste oorzaak voor de problemen is moeizaam contact met de leverancier, bijna de helft van de respondenten (47 procent) worstelt daarmee. Andere problemen zijn onduidelijkheid welke leverancier afspraken heeft met de zorgverzekeraar en het regelen van een handtekening van een bevoegde voorschrijver.

Melding maken

Ruim driekwart (78 procent) van de ondervraagde verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die problemen ervaren, weet niet dat ze daar melding van kunnen doen. Van degenen die daar wel van op de hoogte zijn, maakt een kleine meerderheid (52 procent) wel eens melding, veelal bij de leverancier en bij de eigen organisatie.

‘Leveranciers, kom in actie’

V&VN-bestuurder Jaap Kappert noemt de uitkomsten “schokkend”. “Het is niet alleen heel onwenselijk voor patiënten en cliënten, het levert ook morele stress op bij zorgprofessionals. Het is daarom noodzakelijk dat er meteen maatregelen worden genomen, zoals een landelijke spoedlijn en een centraal meldpunt.”

Kappert bespreekt de resultaten dinsdag met betrokken zorgpartijen. “Leveranciers moeten nu in actie komen”, zegt hij.