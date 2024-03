ZorgSaam draait 11 miljoen euro verlies

De hoge energiekosten, toegenomen langdurig verzuim en extra kosten door meer gebruik van de generatieregeling en personeel niet in loondienst dragen bij aan het grote verschil tussen de begrote en werkelijke kosten. Daarnaast wordt een deel van de patiëntenzorg niet vergoed doordat er meer zorg is geleverd dan was gecontracteerd. “Hoewel halverwege 2023 al duidelijk werd dat sommige kosten te hoog waren, is het niet gelukt om deze door tussentijdse maatregelen te laten dalen”, meldt de raad van bestuur (rvb) in een brief. “ZorgSaam werd bovendien geconfronteerd met onverwachte, incidentele posten.”

Bezuinigingen

Op een jaaromzet van 300 miljoen moet er 3 procent worden omgebogen. Flinke bezuinigingen zijn onvermijdelijk, meldt de rvb. Er zijn per direct maatregelen genomen, zoals het verminderen van de inzet van personeel niet in loondienst en advieskosten. Daarnaast moeten geplande investeringen wachten tot het financiële meerjarenplan is beoordeeld. “Sommige projecten of verbouwingen, zoals de modernisering van het ziekenhuis in Terneuzen, zullen vertraging oplopen of worden versoberd. Ook de planning van de vastgoedontwikkeling van de ouderenzorg wordt opnieuw bekeken.” Daarnaast hoopt de organisatie op beterschap met een aantal strategische samenwerkingen.

Dankzij de goede liquiditeitspositie kan ZorgSaam het verlies over 2023 opvangen. Maar “een resultaat als in 2023 kan ZorgSaam zich niet nog eens veroorloven”, aldus het bestuur. Daarom moet de zorgorganisatie “lastige keuzes” gaan maken. De strategische programma’s rond passende zorg en digitalisering lopen wel door.

Voor 2024 begroot ZorgSaam een negatief resultaat van 2,5 miljoen euro. In 2025 hoopt de zorgaanbieder weer een positief resultaat te behalen. In aanvulling op de begroting voor dit jaar worden de komende maanden extra maatregelen uitgewerkt. Voor medewerkers is er vooralsnog geen reden tot bezorgdheid, aldus de raad van bestuur. “De zorg gaat door en behoud van werkgelegenheid staat voorop. Iedereen is hard nog om de zorg nu en in de toekomst overeind te houden.”