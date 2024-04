Zorgsector blijkt doordrenkt te zijn van PFAS 

De acties van de minister zijn in gang gezet door moties van de Kamerleden Wassenberg en Van Esch van de Partij voor de Dieren. Zij verzochten de regering een stappenplan te maken tot versnelde uitfasering van PFAS in de zorgsector en het opstellen van een lijst met PFAS-vrije medische hulpmiddelen.

Verpakkingen en geneesmiddelen

PFAS blijkt op grote schaal gebruikt te worden bij de productie van medische hulpmiddelen. Denk aan: gaasjes, implantaten, slangetjes en membranen. Daarnaast worden de werkzame stoffen gebruikt in 734 verschillende geneesmiddelen. PFAS-stoffen zitten ook in verpakkingen van medische producten, bijvoorbeeld om deze vochtafstotend te maken.

Goed voorbeeld

Ook narcosegassen vallen onder de PFAS-definitie, maar de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft projecten in gang gezet waardoor de uitstoot is teruggebracht ten opzichte van 2019. De minister ziet dit als een succesvol voorbeeld van hoe PFAS door samenwerking vanuit de zorg terug kan worden gedrongen.

Richtlijnen

De minister gaat PFAS-vrije werkzame stoffen in geneesmiddelen in kaart brengen, zodat patiënten kunnen overstappen op andere medicatie. Ook gaat ze richtlijnen analyseren die barrières opwerpen bij het voorschrijven van medische producten met PFAS-stoffen. Daarnaast wil Dijkstra onderzoeksprogramma’s uitzetten en deelnemen aan internationale workshops bij het uitfaseren van PFAS in medische producten.

Geen lijst van hulpmiddelen

Dijkstra heeft ontdekt dat het niet eenvoudig is om PFAS uit de zorgsector te weren, bijvoorbeeld omdat er soms PFAS-stoffen nodig zijn om PFAS-vrije producten te maken. Er zijn bovendien geen overzichten van specifieke medische hulpmiddelen beschikbaar waardoor het volgens haar niet mogelijk is een lijst van PFAS-vrije medische hulpmiddelen op te stellen.

Dijkstra wil af van PFAS in de zorgsector omdat PFAS-stoffen zich ophopen in het milieu. De minister wil voorkomen dat concentraties in de leefomgeving zo hoog oplopen dat er negatieve effecten zijn op de gezondheid van mensen en het milieu.