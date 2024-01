Zorgsector weet subsidie vervroegd stoppen met werken goed te vinden

Foto: Roman Mykhalchuk/Getty Images/iStock

In totaal hebben 49 bedrijven uit alle sectoren, waaronder bouwbedrijven, de subsidie aangevraagd. Iets minder dan de helft van de bedrijven komt dus uit de zorgsector. De subsidie is bedoeld om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

Duurzame inzetbaarheid

De RVU is onderdeel van de bredere overheidsregeling voor duurzame inzetbaarheid van personeel (MDIEU). In de zorgsector hebben 87 bedrijven iets meer dan 56 miljoen euro aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven om activiteiten op te zetten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten, zoals een activiteit die werknemers meer grip geven op hun loopbaan. In totaal hebben 284 bedrijven bijna 125 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Ook hier in slechts drie maanden tijd. De subsidie kon worden aangevraagd in de periode september 2023 tot en met november 2023.

Met de RVU kunnen medewerkers maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze subsidie kon alleen worden aangevraagd als de organisatie ook investeert in duurzame inzetbaarheid via de MDIEU-regeling.

Boordeling

Op dit moment is de uitvoerder van de subsidieregeling bezig met de beoordeling. Het is dus nog niet bekend hoeveel subsidie er uiteindelijk is verleend.

Maakten voorheen vooral umc’s gebruik van regelingen om zorgmedewerkers eerder met pensioen te laten gaan, nu zijn er meer vvt-organisaties die gebruik willen maken van de subsidie.