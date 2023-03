Zorgsector wil miljarden euro’s extra voor verduurzaming

De zorg heeft niet het geld om de de ambities uit de Green Deal 3.0 waar te maken. Als de overheid niet over de brug komt met een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro, dan zijn de doelen onhaalbaar. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen, umc’s, ggz-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

De ambities van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zijn fors. Het akkoord – dat in november 2022 is ondertekend door de branche- en koepelorganisaties in de zorg, samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK – zet in op 55 procent procent minder directe CO2-uitstoot in 2030. In 2050 moet de zorg helemaal klimaatneutraal zijn. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot.

Integraal uitvoeringsplan Green Deal 3.0

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de Green deal 3.0 te realiseren, hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg het integraal uitvoeringsplan ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ opgesteld. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor alle thema’s en afspraken uit het groene pact. Op 1 maart 2023 is het uitvoeringsplan aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en IenW.

Extra geld

Zonder extra geld zijn de doelen uit de Green Deal niet te realiseren, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro. Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie van VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen.

Normatieve huisvestingscomponent

Daarnaast vragen de partijen de beoogde verlaging van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de langdurige zorg terug te draaien. De NZa heeft besloten om de NHC in 2024 te verlagen. Zorgorganisaties in de langdurige zorg hebben daardoor minder ruimte om te investeren in verduurzaming.

Brief verduurzaming

Op 9 maart 2023 debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van de zorg. De brief aan de politiek is afkomstig van ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Groene Zorg Alliantie (GZA), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Milieuplatform Zorgsector (MPZ).