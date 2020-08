Zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen gz-psychologen

Het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor gezondheidszorgpsychologen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg dreigt te worden geminimaliseerd. Beroepsverenigingen ActiZ en VGN hebben vorige maand bij het ministerie van VWS aan de bel getrokken. Ze zitten met de handen in het haar omdat voor hun sectoren slechts de helft en twee derde van de gevraagde opleidingsplaatsen worden toegekend. Voorlopig krijgen ze nul op het rekest.

Dat is te lezen in een brief die Nicole Kroon, directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij VWS, op 21 juli stuurde naar Actiz en VGN en die per ongeluk is uitgelekt. Kroon reageerde daarmee op de oproep van Wouter van Soest, directeur Actiz, en Frank Bluiminck, directeur VGN, om de toewijzingen voor gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor gz-psychologen te heroverwegen. In augustus bleek dat dit jaar voor de ouderenzorg 105 opleidingsplaatsen zijn aangevraagd. Daarvan zijn er 48 toegewezen. Voor de gehandicaptenzorg zijn ook 105 plaatsen aangevraagd, maar daarvan zijn er iets meer toegekend: 69 plaatsen.

Spagaat

Er is structureel meer vraag dan er opleidingsplaatsen worden toegewezen, zo stellen Actiz en VGN. Zij wijzen op de spagaat waarin de langdurige zorg zit: er komen steeds minder gz-psychologen met BIG-registratie, terwijl tegelijkertijd de druk op de sector steeds meer toeneemt door complexere zorgvragen op het gebied van gedragsdeskundigheid. De praktijk wijst er op dat de urgentie alleen maar groter wordt.

Van Soest en Bluiminck noemen drie ontwikkelingen die daar nog bovenop komen: 1. De taakverzwaring door de Wet Zorg en Dwang waardoor de gz-psycholoog extra taken krijgt, 2. Vanaf 2021 worden ouderen uit de ggz overgeheveld naar de vvt door openstelling van de ggz-grondslagen in de Wet langdurige zorg en 3. De extramurale inzet van gz-psychologen in de wijk is structureel geworden.

Ingewikkelde structuur van toekennen

Het tekort aan gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor gz-psychologen speelt al jaren in alle sectoren, zo zeggen betrokkenen, maar het probleem wordt aan het zicht onttrokken door de ingewikkelde structuur van toekennen. Zorginstellingen die een gezondheidszorgpsycholoog in de praktijk willen opleiden – dat is een post-master leer/werktraject van twee jaar die recht geeft op een BIG-inschrijving – kunnen via de praktijkopleiding een aanvraag doen. Het ministerie van VWS betaalt namelijk een aantal van die opleidingstrajecten.

Het Capaciteitsorgaan bepaalt de totale opleidingscapaciteit voor gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog – gesubsidieerd en ongesubsidieerd. De gesubsidieerde opleidingsplaatsen worden, in opdracht van VWS, toegewezen door de organisatie Top Opleidingsplaatsen. Daarvoor wordt jaarlijks een toewijzingsprotocol vastgesteld op basis van een spelregeldocument van VWS.

Rich get richer

Onderdeel van het spelregeldocument is het zogenaamde Historische OpleidingsVolume (HOV): hoe meer opleidingsuren een praktijkopleidingsinstelling in het verleden heeft gemaakt, hoe hoger het HOV en hoe meer recht het heeft op toewijzing van nieuwe plaatsen. Dat gaat dus ten koste van de kleine instellingen. Zeker nu, want vroeger werd het HOV gebaseerd op gesubsidieerde én ongesubsidieerde uren maar sinds 2020 tellen alleen de door VWS betaalde uren.

Er is daarnaast een drempelwaarde ingesteld voor kleine instellingen. “Zo ontstaat een situatie van the rich get richer and the poor get poorer”, stelt Marja Vink, klinisch psycholoog en praktijkopleider bij Zorgspectrum, op 4 augustus in een kritische brief over de schadelijke gevolgen van het toewijzingsbeleid voor de ouderenzorg. Daar komt bij dat vvt-instellingen nooit serieus een HOV hebben kunnen opbouwen.

Tweedeling

Maar er is meer van invloed op de verdeling van de toewijzingen. Het bestuur van Top Opleidingsplaatsen besloot sinds dit jaar de sectorale indeling af te schaffen, zo liet het in juli weten in een nieuwsbrief aan de leden. Er wordt alleen nog de tweedeling tussen de ggz ‘sector vrijgevestigde praktijken’ en ‘overige sectoren’ getoond. Dat is ook opvallend, gezien het feit dat het bestuur van Top Opleidingsplaatsen bestaat uit afgevaardigden van onder andere de beroepsorganisaties NIP, NVGzP, NVP, de Nederlandse ggz, maar bijvoorbeeld ook V&VN, VGN en ActiZ.

‘Geen verworven recht’

De afgelopen jaren onderkende VWS de urgentie van het tekort. “Boven het maximumadvies zijn incidenteel extra plekken toegekend, omdat dat de uitdrukkelijke wens van het veld was en er toen geld beschikbaar was”, schrijft Nicole Kroon in haar brief aan VGN en ActiZ. Maar ook: “Dat geld is er nu niet. De extra plaatsen zijn geen verworven recht en passen niet goed bij de reguliere VWS-beleidslijn om de capaciteitsramingen te volgen.”

Dat is nu juist waarover ActiZ en VGN met het ministerie in gesprek willen, zegt VGN-beleidsadviseur Minie Eising. “We willen laten zien dat er structureel meer plaatsen nodig zijn. Het is daarbij opvallend dat het tekort alleen ligt bij gz-psychologen. De behoefte aan Specialisten Ouderengeneeskunde en AVG-artsen wordt wel gezien. Daarvoor zijn heel veel opleidingsplaatsen. Daar ligt de uitdaging meer bij het vinden van genoeg instromers.”

VWS heeft inmiddels een gesprek toegezegd, maar het is nog niet bekend wanneer dat zal plaatsvinden. Top Opleidingsplaatsen houdt op 7 oktober een evaluatie met partijen uit het veld, in de opmaat naar de nieuwe indeling voor volgend jaar.