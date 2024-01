Tim Kraaier is per 1 februari benoemd tot lid raad van toezicht (rvt) van ZorgSpectrum. Hij volgt Rob Stout op, die na twee termijnen afzwaait.

Kraaier is opgeleid als econoom en registeraccountant. Hij is toezichthouder, adviseur en voormalig bestuurder en financieel directeur in verschillende organisaties.

ZorgSpectrum

Momenteel heeft hij een toezichthoudende functie bij de Consumentenbond en Stichting Beter Leven Keurmerk en is hij mentor bij de Haagse Hogeschool en Hogeschool van Utrecht. Per 1 februari treedt hij toe tot de rvt van ZorgSpectrum, een Utrechtse zorgaanbieder voor mensen met chronische aandoeningen.