Zorgthuisnl wil nauwe samenwerking met vijf brancheorganisaties

Belangrijkste redenen voor de samenwerking: meer invloed uitoefenen, delen van informatie en verdelen van de werkzaamheden: de betrokken organisaties kunnen door hun beperkte omvang vaak niet hun stem laten horen in de landelijke besluitvorming rond bijvoorbeeld IZA, WOZO en GALA.

Dat zegt bestuursvoorzitter Hans Buijing van Zorgthuisnl. Als het aan hem ligt, sluiten zich bij zijn initiatief nog meer vergelijkbare organisaties aan. “We gaan met elkaar uitzoeken welke vorm van samenwerking het meest geschikt is”, aldus Buijing. Hij wil volgende maand beginnen met de gesprekken met de brancheorganisaties.

Meer organisaties

De eerste ideeën voor meer samenwerking zijn vorig jaar ontstaan toen Zorgthuisnl het initiatief nam om met SPOT (kleinschalige woon- en thuiszorgorganisaties) te praten over fuseren. Dat initiatief is afgelopen juni afgeketst. Daarop Buijing heeft besloten om met andere branche- en belangenorganisaties te gaan praten over intensieve samenwerking.

Samenwerking en innovatie

Zorgthuisnl vertegenwoordigt 190 organisaties in vooral de ouderen- en thuiszorg. De Federatie Landbouw en Zorg is verreweg de grootste belangenbehartiger voor zorgboerderijen. Deze brancheorganisatie heeft via zestien regionale organisaties ruim 800 zorgboeren als lid. De Federatie stimuleert samenwerking, innovatie en het delen van kennis.

BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) heeft een onbekend aantal kleinere zorgorganisaties als lid, met name in de gehandicaptenzorg en vvt. Deze vereniging is belangenbehartiger, geeft advies en is kennisbank voor de leden. Solopartners is de grootste belangenvereniging in Nederland voor zzp’ers in de zorg.

WDTM is een belangen- en kennisorganisatie voor woon- en zorginnovatie en -technologie in de zorgsector. Het bedrijf ondersteunt zorgorganisaties met digitale zorg patiënten/cliënten te helpen zelfstandig te wonen.