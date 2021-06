Zorguitgaven naar nieuw hoogtepunt dankzij coronapandemie

De zorguitgaven zijn in 2020 naar een nieuw hoogtepunt gestegen door de coronapandemie. In totaal werd er 116 miljard euro uitgegeven, omgerekend een toename van 8,3 procent. In verhouding tot de economie bedroegen de zorguitgaven 14,5 procent. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de uitgaven als percentage van de economie weer significant stijgen. In 2019 bedroegen de zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) 13,2 procent.

De zorguitgaven zijn inclusief de zorgbonus en compensaties die zorgaanbieders van verzekeraars en gemeenten hebben gekregen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het statistiekbureau benadrukt dat door de coronapandemie de cijfers extra onzeker zijn in vergelijking met andere jaren.

Sinds de zorguitgaven in verhouding tot de economie in 2012 13,9 procent bereikten, daalt het percentage. In 2019 nam het percentage weliswaar ook toe, maar toen bedroeg de stijging maar 0,1 procentpunt.

Steunmaatregelen

Het CBS schat dat zorgaanbieders voor 4,1 miljard euro aan steunmaatregelen hebben ontvangen. Hiervan valt 2,8 miljard euro onder de continuïteitsbijdrage binnen de Zorgverzekeringswet. Aan de zorgbonus is 2,1 miljard euro uitgegeven in 2020 en de kosten van het testen op corona en andere kosten voor de bestrijding van de pandemie bedroegen 1,5 miljard euro.

MSZ

De uitgaven aan medisch specialistische zorg stegen met 6,1 procent naar 31,2 miljard euro. De stijging is te danken aan de zorgbonus en de continuïteitsbijdrage van verzekeraars. De uitgaven aan Zvw-gefinancierde medisch-specialistische zorg, inclusief de zorg aan covid-patiënten maar exclusief de continuïteitsbijdragen en de andere gemaakte extra kosten vanwege covid-19, daalden als gevolg van minder geleverde reguliere zorg met 1,8 miljard euro.

Verpleging

Aan verpleging, verzorging en thuiszorg met 12 procent meer uitgeven. In totaal ontvingen deze zorgaanbieders 23 miljard euro in 2020. Hiervan is 0,6 miljard euro toe te wijzen aan verdere uitbreiding van het kwaliteitsbudget en naar schatting 0,9 miljard euro aan de zorgbonus. Het aantal verleende dagen zorg aan mensen met een Volledig pakket Thuis is in 2020 toegenomen met 10 procent voor verpleging en verzorging. Het aantal personen met een toegekend persoonsgebonden budget (pgb) is eind 2020 met bijna 9 procent toegenomen.

België en Denemarken

In de zorguitgaven zitten ook bestedingen aan welzijn en kinderopvang. Als die bestedingen en een deel van de ouderenzorg niet wordt meegeteld, zijn de zorguitgaven gestegen van 10,2 procent van de economie in 2019 naar 11,2 procent in 2020. Volgens deze internationale definitie heeft Nederland vergelijkbare zorguitgaven als België en Denemarken en liggen ze ruim een procentpunt lager dan in Duitsland en Frankrijk.