Zorgvacatures nemen sneller toe na coropandemie

Het aantal vacatures binnen de zorg neemt sneller toe na de coronapandemie. In het derde kwartaal van dit jaar ontstonden er 56.000 nieuwe vacatures binnen de sector zorg en welzijn. In hetzelfde kwartaal in 2019, enkele maanden voor de coronapandemie, ontstonden 41 duizend vacatures, dus 15 duizend minder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ).

Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 16,5 duizend vacatures, 6,1 duizend meer dan drie jaar geleden. Dat is een toename van 58 procent, de grootste relatieve toename van alle branches.

67.000 vacatures

In totaal stonden er in het derde kwartaal van 2022 67.000 vacatures open binnen zorg en welzijn, bijna het dubbele van drie jaar geleden. Vanaf begin 2021 nam het aantal openstaande vacatures sneller toe dan voor het begin van de coronapandemie. In het derde kwartaal van 2021 waren er 50,9 duizend openstaande vacatures en een jaar later 67,0 duizend.

GGZ

De zogeheten vacaturegraad, de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en huidige aantal banen, is het grootste in de ggz. Voor elke duizend banen zijn daar 67 vacatures. In de gehele sector zorg en welzijn staat dit cijfer op 44, bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.