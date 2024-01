Zorgverlener bestraft voor fataal heet bad gehandicapte jongen

De rechtbank in Breda heeft donderdag een 63-jarige zorgverlener uit Bergen op Zoom een maximaal beroepsverbod van vijf jaar, een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd. De man zette op 10 maart 2020 een 14-jarige meervoudig gehandicapte jongen in een te heet bad zonder de watertemperatuur te controleren en verzuimde tijdig hulp in te schakelen. De jongen liep ernstige brandwonden op en overleed twee dagen later aan de gevolgen hiervan.