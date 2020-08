Zorgverlener heeft geen fiducie in terugdringen regeldruk

Zorgverleners zijn in grote meerderheid ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk. Ook hebben ze weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering. Weliswaar ervaren ze naar eigen zeggen iets minder hinder van niet-effectieve regels, wel zijn ze er meer tijd kwijt aan. Wel draagt de Covid-19-pandemie mogelijk bij aan een lagere regeldruk.

Eén en ander blijkt uit de (Ont)Regelmonitor, die VvAA begin dit jaar voor de derde keer uitvoerde onder zorgverleners. 42 Procent van de zorgverleners aan vaak tot zeer vaak last te hebben van regeldruk op de werkvloer. Dit is zes procent lager dan medio 2019, toen 48 procent zich beklaagde over hinderlijke regels.

Gewenning

Tegenover deze vooruitgang staat dat bijna de helft van de zorgverleners (46 procent) een grotere regeldruk ervaart, tegen 41 procent bij de voorlaatste meting. Ook zijn zorgverleners weer meer tijd kwijt aan regels die niet effectief en belastend zijn om na te leven. De uitkomsten roepen volgens VvAA de vraag op of zorgverleners inmiddels zo aan regeldruk gewend zijn geraakt dat ze ondanks een groeiend tijdsbeslag er minder vaak last van zeggen te hebben. Onlangs kwam ook KPMG tot de conclusie dat zorgprofessionals een lichte vermindering van de regeldruk ervaren.

Weinig vertrouwen

Uit het onderzoek komt in ieder geval duidelijk naar voren dat het geloof in ‘ontregeling’ bijzonder laag is. Maar liefst 89 procent van de zorgverleners ziet geen initiatieven in zijn of haar omgeving om regeldruk terug te dringen. Zes van de tien zorgverleners (59 procent) zijn ook overwegend ontevreden over de voortgang die wordt geboekt bij het terugdringen van de regeldruk. Ruim twee derde (67 procent) heeft bovendien weinig tot zeer weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering.

Zorgverzekeraar

Als het gaat om bronnen van regeldruk, dan worden zorgverzekeraars nog altijd door 43 procent van de zorgverleners aangewezen als belangrijkste veroorzaker. Daarmee is dit percentage wel 5 procent lager dan vorig jaar. Als er punten moeten worden genoemd waar de regeldruk is afgenomen, dan noemt 13 procent de eigen organisatie, 11 procent de ICT-systemen en 7 procent de beroepsorganisaties. De grootste kansen om de regeldruk te verminderen liggen wat de zorgverleners betreft op het vlak van zorgverzekeringen (42 procent) én wetgeving (15procent).

Lessen

De (Ont)Regelmonitor is vlak voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie afgenomen. Naar eigen zeggen heeft VvAA verschillende signalen ontvangen dat de Covid-19-pandemie een positief effect heeft op de regeldruk en heeft geleid tot minder bureaucratie. VvAA gaat deze signalen vanaf september samen met zorgverleners verder onderzoeken. Dat gebeurt in kleinschalige online gesprekssessies op beroepsgroep-niveau. De komende de reguliere (Ont)Regelmonitor in oktober krijgt bovendien een specifiek ‘Covid-19-hoofdstuk’. “Het is evident dat COVID-19 de zorgwereld op vele fronten heeft opgeschud”, zegt Willem Veerman, huisarts en vicevoorzitter van het bestuur van VvAA. “Als we hieruit lessen kunnen trekken die helpen om het structurele probleem van de regeldruk versneld op te lossen, dan pakken wij die gelegenheid uiteraard met beide handen aan”,