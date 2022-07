Zorgverleners hebben last van pleisters tegen zenuwpijn

Zorgmedewerkers die speciale pleisters tegen zenuwpijn moeten aanbrengen bij patiënten melden gezondheidsklachten bij bijwerkingencentrum Lareb. De zorgverleners hebben last van keel- en oogirritatie, benauwdheid, hoesten en hoofdpijn na gebruik van de pleisters. De 28 meldingen die het Lareb kreeg, laten volgens het centrum zien dat zorgverleners zich niet altijd aan de voorschriften voor het gebruik van de pleisters houden.

De werkzame stof in de speciale pleisters is capsaïcine, een stofje dat ook in chilipepers zit. De bijwerkingen die zorgmedewerkers bij Lareb hebben gemeld, zijn volgens het centrum bekend voor capsaïcine.

Voorschriften

Een arts of een andere zorgmedewerker brengt de pleister aan bij de patiënt. De pleister blijft een half uur tot een uur zitten en daarna moet de zorgverlener alle restanten ervan weghalen met een gel. Het dragen van handschoenen, een gezichtsmasker en een veiligheidsbril en het goed ventileren van de ruimte kunnen de klachten voorkomen, maar zorgverleners houden zich blijkbaar niet altijd aan deze voorschriften, aldus het Lareb. Het bijwerkingencentrum en het meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) willen dat zorgverleners beter worden voorgelicht. (ANP)