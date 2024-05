Zorgverleners in de palliatieve zorg ervaren veel emotionele stress

Palliatieve zorg vraagt emotioneel veel van zorgverleners. Daardoor ervaart deze groep veel emotionele stress door hun werk. Ongeveer één op de vijf palliatieve zorgverleners ervaart bijvoorbeeld burn-out klachten. Bovendien hebben de mensen die deze zorg verleenden in een algemene setting, zoals een ziekenhuis, een meer burn-out symptomen dan zorgverleners in een hospice.

Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Floor Dijxhoorn. Haar onderzoek, uitgevoerd voor IKNL in samenwerking met het expertisecentrum palliatieve zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), richtte zich op de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg.

ABC-model

Dijxhoorn adviseert het ABC-model te gebruiken waarmee organisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor het omgaan met de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg.

Het model legt de focus op aandacht (A) aan de emotionele impact voor alle zorgverleners. Daarnaast moeten begeleiding (B) en crisisinterventies (C) beschikbaar zijn. Het model benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid voor het omgaan met de emotionele impact.

Burn-out

Uit een vragenlijst onder leden van Palliactief, de Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg, bleek dat 97 procent activiteiten onderneemt om de emotionele impact van het werk te beheersen. Ook gaf 23 procent aan extra ondersteuning nodig te hebben vanuit hun team of organisatie. Vooral tijd om impactvolle gebeurtenissen met collega’s te kunnen bespreken en een veilige teamomgeving, werden genoemd.

Het belang van interventies op team- en organisatieniveau bleek ook uit de interviewstudies die Dijxhoorn uitvoerde onder artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam waren in ziekenhuizen, thuiszorg of verpleeghuizen. En hoewel het verlenen van palliatieve zorg intensief is, geeft het ook veel voldoening, gaven de professionals aan.

Emotionele stress

De resultaten van Dijxhoorns onderzoek benadrukken dat zorgverleners naast voldoening, ook uitdagingen en emotionele stress ervaren bij het verlenen van palliatieve zorg. Het evenwicht van zorgverleners in de palliatieve zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele systeem en alle personen en partijen die daarbij horen.

Het is belangrijk om deze beroepsgroep de komende jaren zo gezond mogelijk te houden