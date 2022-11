‘Zorgverleners moeten meer gebruik van patiëntenfora’

Negentig procent van de bijwerkingen die mensen ervaren, wordt niet officieel geregistreerd, aldus Dirkson. “Het zijn vooral heel ernstige bijwerkingen, die maken dat mensen stoppen met een medicijn, die door artsen of mensen zelf worden gerapporteerd.” Bijwerkingencentrum Lareb zou volgens Dirkson ook eens data van patiëntenfora kunnen gebruiken om beter inzicht te krijgen in de klachten die mensen ervaren bij gebruik van medicatie.

Meer informatie over wat patiënten zelf aan klachten ervaren kan ook dokters helpen om bijwerkingen in kaart te brengen. Verder kan informatie die patiënten op fora delen inzicht geven in de bijwerkingen die veel impact hebben op hun levens. Als zorgverleners weten dat een medicijn vaak tot vermoeidheid of misselijkheid leidt, kunnen zij patiënten beter helpen die klachten te verminderen. Dirkson hoopt dat de AI die ze ontwikkelde in vervolgonderzoek ook toegepast zal worden op andere patiëntenfora.

Op het forum uit Dirksons onderzoek geven patiënten elkaar ook adviezen. Haar AI-toepassing viste honderden adviezen uit de berichten op het forum, bijvoorbeeld over voedingsadviezen. De kennis kan patiënten helpen, maar sommige voeding kan ook de werking van medicijnen verstoren. Daarom zou medisch onderzoek moeten uitwijzen welke adviezen bruikbaar zijn en welke niet. Dirkson: “Het zou toch fantastisch zijn als patiënten, als aanvulling op een arts, hierdoor elkaar kunnen helpen?” Dirkson promoveert op 6 december aan de Universiteit Leiden. (ANP)