Zorgverleners overschatten de mate waarin zij samen beslissen

Campagne

Dat concludeert het onderzoek van Kantar Public (2020) in opdracht van het ministerie van VWS. Vandaag start de 16 maanden durende nationale campagne Samen Beslissen, gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging.

Minder zorgkosten

“Als patiënten actief betrokken zijn bij hun behandelplan, leidt dat tot meer tevredenheid over de genomen beslissing, meer therapietrouw, minder overbehandeling en mogelijk zelfs minder zorgkosten”, aldus Dirk Ubbink, hoogleraar Shared Decision-Making en expert in het onderwerp.

Overschatting

Zorgverleners blijken hun samen-beslisgedrag te overschatten, blijkt uit het onderzoek van Kantar Public. 7 op de 10 zorgverleners maakt een voorselectie van de behandelmogelijkheden. Als dit gebeurt vóórdat de voorkeuren van de patiënt uitgevraagd zijn is er geen sprake van samen beslissen, omdat de wensen en situatie van de patiënt niet meegenomen zijn in die selectie.

Goed gesprek

Samen beslissen begint bij een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Veel patiënten vinden dit lastig. Ze hebben moeite met het onder woorden brengen van wensen. En soms zit het gevoel in de weg dat ze de zorgverlener niet goed genoeg kennen.

Patiënt

Minstens een kwart van alle patiënten vindt Samen Beslissen dan ook lastig, laat het onderzoek zien. Vaak zijn dit mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. “Het is lastig voor ze omdat ze niet gewend zijn hun wensen uit te spreken. Of omdat ze simpelweg geloven dat hun eigen mening niet relevant genoeg is”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland en partner van de campagne. “Na afloop van zo’n gesprek twijfelt vier op de tien of ze wel genoeg of de juiste vragen hebben gesteld.”

Tips

Zorgverleners kunnen patiënten hierin begeleiden. De tips die de campagne zorgverleners geven zijn: vraag door, geef patiënten de tijd om een dubbelcheck te doen en controleer of de patiënt de informatie die je hebt gegeven goed begrijpt.