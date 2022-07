Zorgverzekeraar DSW pleit voor behoud van artikel 13

Als artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wordt afgeschaft, krijgen zorgverzekeraars te veel macht in het zorglandschap, vindt Aad de Groot. De voorzitter van de raad van bestuur van DSW Zorgverzekeraar schrijft dat in zijn blog op Zorgvisie.

“Vrije artsenkeuze is de motor van de marktwerking” kopt het opinieartikel dat De Groot publiceerde op Zorgvisie.nl. In tegenstelling tot andere zorgverzekeraars is hij tegen het afschaffen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Dit artikel bepaalt dat als een verzekerde kiest voor een behandelaar die geen contract heeft met de zorgverzekeraar, een redelijk deel van de nota vergoed moet worden.

Keuzevrijheid is essentieel

“Die vrijheid van de verzekerde is in ons zorgstelsel essentieel”, vindt De Groot. “Want waar er vrije keuze voor een arts is, zijn er voor zorgaanbieders, ook voor nieuwe toetreders, mogelijkheden om uit te blinken ten gunste van de patiënt. Precies de juiste prikkel voor verbetering van de kwaliteit van zorg, innovatie en een gezonde vorm van marktwerking.”

Ook patiëntenorganisatie MIND wil dat patiënten moeten kunnen blijven kiezen voor de behandelaar van hun voorkeur.

Weer ter discussie

De discussie over artikel 13 laait op bij de besprekingen over het Integraal Zorgakkoord, dat deze zomer gesloten gaat worden. “Daar gaan we weer”, dacht De Groot, die ook in 2014 en 2020 pleitte voor het behoud van dit artikel. Afschaffing van het bewuste artikel maakt het voor zorgverzekeraars makkelijker om te sturen op kwaliteit en ‘passende zorg’. Maar zoveel macht zouden zorgverzekeraars niet moeten willen hebben, vindt De Groot.