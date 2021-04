Hans Klein Breteler legt het voorzitterschap per 22 april neer, omdat hij zijn maximale zittingstermijn heeft volgemaakt. De huidige vicevoorzitter van de raad van commissarissen Carla van der Weerdt neemt het stokje over.

De raad verwelkomt op 1 april Marja van Dieijen als nieuw lid. Van Dieijen was tot haar pensionering in oktober 2020 voorzitter van de raad van bestuur van Maastricht UMC. Momenteel is zij tevens voorzitter van de raad van toezicht van Hogeschool Zuyd.