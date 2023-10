Zorgverzekeraar en gemeenten in Drechtsteden willen samen volksgezondheid verbeteren

Dat laten de partijen weten.

In de regio Drechtsteden krijgen 13.500 verzekerden vanuit het VGZ Gemeentepakket een zorgverzekering. VGZ heeft met het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht opnieuw een contract gesloten tot en met 2024 en ook met Rivas zorggroep is het contract rond en is er een meerjarig partnership op zinnige zorg. Dit allemaal met als doel de bewoners te helpen vitaal en gezond te blijven.

Preventie

De betrokken partijen werken in het vijfjarige gemeentelijke contract aan het verbeteren van armoede en gezondheid in de regio Drechtsteden. Ook worden er projecten gestart op het vlak van mondzorg, mentale gezondheid en schuldenproblematiek. In de toekomst gaan de gemeenten in de regio Drechtsteden en VGZ zich ook bezighouden met het thema ‘gezonde en betaalbare voeding’.

VGZ

VGZ helpt verzekerden in de regio Drechtsteden met laagdrempelige oplossingen, als informatiegidsen en video’s met praktische tips en trainingen. Art Beuting, Chief Member Officer a.i. bij VGZ: “De verzekerde krijgt zo concrete informatie over het aanpakken van schuldenproblematiek. Door samen te werken met het sociaal domein willen we stimuleren dat vragen die niet in de zorg thuishoren ergens anders worden opgepakt. Zo verminderen we gezamenlijk de druk op de zorg.”

Zorgmijders

Wethouder Peter Heijkoop van de gemeente Dordrecht: “Het uitstellen of mijden van zorg komt steeds vaker voor vanwege de kosten. Problemen stapelen hierdoor op. En juist dat zorgt voor extra stress. Een solide gemeentepolis waarbij het eigen risico herverzekerd kan worden, helpt kwetsbare inwoners de zorg te geven die zij nodig hebben.”