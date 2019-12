Zorgverzekeraar Eno benoemt nieuwe commissarissen

Ageeth Bakker (1970) is sinds 1 november 2019 chief financial & risk officer bij Bovemij, een financieel dienstverlener in de mobiliteitsbranche. Daarvoor werkte zij enkele jaren bij Centramed en bekleedde ze vanaf 2003 diverse functies bij Achmea (Centraal Beheer Achmea, Avero Achmea, Group Facility Services Achmea, Eureko/Achmea Holding), waarvan sinds 2010 directiefuncties. Gedurende haar loopbaan vervulde Bakker diverse nevenfuncties, zowel binnen als buiten Achmea.

Rien Nagel (1963) is partner bij investeringsmaatschappij Quadrum Capital. Daarvoor werkte hij, vanaf het begin van zijn loopbaan tot en met 2017, bij de Rabobank. Eerst in diverse leidinggevende functies bij verschillende lokale Rabobanken in de Achterhoek en Salland, vervolgens als directievoorzitter bij Rabobank Utrecht en als directeur particulieren bij Rabobank Nederland. Van 2013 tot en met 2017 was Nagel lid van de raad van bestuur van de Rabobank Groep. Verder vervulde hij gedurende zijn loopbaan diverse nevenfuncties, zowel binnen als buiten de Rabobank.