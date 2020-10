Zorgverzekeraars bieden nieuw vangnet in ruil voor ‘verstandig gesprek’

Om aanbieders zekerheid te bieden willen de zorgverzekeraars de reguliere contractafspraken voor volgend jaar zo snel mogelijk oppakken, zo laat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de ziekenhuizen weten. In aanvulling hierop zijn de verzekeraars bereid waar nodig opnieuw steun te bieden aan zorgaanbieders die als gevolg van Covid door onverhoopte vraaguitval in financiële problemen komen.

Comfort

“Wij stellen daarom voor om naast de reguliere inkoopafspraken ook een set van maatregelen klaar te leggen om bedoeld comfort te verschaffen”, aldus ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg. De zorgverzekeraars verwachten wel de aanbieders bij de komende contractronde werk maken van transitie van de zorg. ZN denkt hierbij met name aan de inzet van moderne communicatiemiddelen en gepast gebruik van zorg.

Guur weer

Ook benadrukken de zorgverzekeraars dat ze niet alleen kunnen opdraaien voor de voortdurende problemen rond corona, maar dat “ook andere partijen, zoals zorgaanbieders zelf, banken en overheid hier een verantwoordelijkheid hebben”. Impliciet waarschuwen de zorgverzekeraars voor het idee dat de meerkosten van corona volledig via de premies kunnen worden opgevangen. “Nu de nationale economie in guur weer verzeild is geraakt, moeten wij ons afvragen op welke wijze de financiële gevolgen van onze afspraken in de samenleving landen”, aldus Van den Berg. “Hierbij is de wenselijkheid van een evenwichtige ontwikkeling van de premies voor zorgverzekeringen, nu en in de komende jaren, een belangrijke factor. Een verstandig gesprek over het benodigde vangnet in en de verdeling van de bijbehorende lasten moeten wij niet uit de weg gaan.”