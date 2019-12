Zorgverzekeraars blijven volume belonen

De contractafspraken sluiten nog niet aan bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking, stelt de NZa. “We zien in 2018 nog maar weinig alternatieve contractvormen gericht op waarde en integrale zorg. Lokaal zijn wel goede voorbeelden te vinden. Dit zijn met name afspraken in de vorm van een betaling per patiëntgroep. Ook zien we meerjarencontracten op basis van een aanneemsom met doelstellingen over onder andere samenwerking in de regio.”

Omzetplafonds

Het grootste deel van de contracten is bovendien nog gericht op de beheersing van de totale kosten op de korte termijn. “We zien veel omzetplafonds, waar zonder verdere afspraken een behoorlijke volumeprikkel (tot aan het plafond) vanuit kan gaan. Wat verder opvalt is dat de meeste meerjarencontracten dezelfde inhoud hebben als eenjarige contracten. Juist in langdurige contracten kun je afspraken maken over het veranderen van de organisatie en zorg zelf. De mogelijkheden die deze contracten bieden worden daarmee nog onvoldoende benut.”

Zorg verplaatsen belemmerd

Ziekenhuizen die wel willen experimenteren met innovatief contracteren, ervaren belemmeringen bij de interne verdeling van geld, zo signaleert de zorgautoriteit. Dat speelt bijvoorbeeld bij initiatieven om zorg naar de eerste lijn te verplaatsen of om samen beslissen met de. Zulke initiatieven kunnen door interne financiële afspraken negatief uitpakken voor een vakgroep als de productie afneemt. “Uit interviews met vijf ziekenhuizen leren we dat andere afspraken mogelijk zijn”, tekent de Zorgautoriteit daarbij aan. Dit vraagt om een goede relatie, transparantie en openheid.”

Doelstellingen

De NZa wil met de zorgverzekeraars en ziekenhuizen in gesprek om doelstellingen te gaan bepalen in de omslag in contracten. Ook start de zorgautoriteit begin volgend jaar met een landelijke monitor over de financiële afspraken tussen ziekenhuizen en msb’s en tussen msb’s en vakgroepen.