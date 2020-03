Zorgverzekeraars delen lasten coronacrisis

Het gedeelde uitgangspunt is dat de zorg voorlopig voor financiën gaan. “Continuïteit van zorg vinden we het allerbelangrijkste”, aldus Van Houten in Trouw. “Verzekerden moeten kunnen rekenen op zorg en zorgaanbieders moeten overeind blijven.” Als zorgorganisaties financieel in de problemen komen, kunnen zij voor steun terecht bij de overheid en bij de zorgverzekeraars, zegt Van Houten.

Kosten

Vooral in ziekenhuizen lopen de kosten op. Die moeten extra beschermingsmiddelen aanschaffen voor personeel, nieuwe beademingsapparatuur kopen en investeren in werknemers zodat die na een training kunnen meedraaien op de intensive care. Dat zorgt voor een rekening die boven het budget van het ziekenhuis uitstijgt. Normaal zou elke verzekeraars zijn deel van de kosten dragen. CZ, dat sterk is vertegenwoordigd in Noord-Brabant, zou dan behoorlijk moeten interen op de financiële reserves. Maar nu de verzekeraars gezamenlijk optreden, delen zij de lasten.