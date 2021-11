Zorgverzekeraars: een formulier voor vergoeding thuiszorgtechnologie

Interessant voor u

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt mensen zich niet expres te laten besmetten met het coronavirus. De Inspectie wijst erop dat dit gevaarlijk is en zegt "verontwaardigd" te zijn over initiatieven om expres het virus op te lopen. De IGJ vindt dat iedereen die zichzelf besmet "opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar brengt".

De pilots met het zorgprestatiemodel laten zien dat het nog niet lukt om met dit model de administratielast te verminderen en het kostenplaatje helderder te krijgen. De kersverse voorzitter van de Nederlandse ggz, Ruth Peetoom, vertelt in de podcast Voorzorg welke rol zij voor zichzelf ziet in het verhelpen van deze ‘kinderziektes’.

Nieuws

Meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan een jaar geleden

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087.