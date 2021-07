Zorgverzekeraars en patiënten pleiten voor keuzevrijheid digitale zorg

Patiënten moeten zelf kunnen kiezen of ze digitale zorg krijgen of dat ze daarvoor naar de dokter of het ziekenhuis gaan. Daarvoor pleiten Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, en Petra van Holst, directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), op 26 juli. Door campagnes willen hun organisaties de bekendheid met digitale zorg – die door corona al heel breed werd – nog verder vergroten. De ziekenhuizen kunnen zich daarin vinden, zij willen dat in ieder geval een kwart van de polibezoeken op afstand blijft.

Dat melden ZN en de Patiëntenfederatie op hun websites. Samen met (organisaties van) zorgaanbieders willen zij de komende jaren het aanbod van digitale zorg vergroten en patiënten meer bekend maken met de mogelijkheden en de voordelen van digitale zorg. Of beter nog: hybride zorg. Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet, maar altijd in overleg tussen zorgverlener en patiënt. Aan een nieuw kabinet vragen de zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie het keuzerecht voor digitale zorg vast te leggen – zij zien dat als laatste stap in de implementatie.

Ziekenhuizen

Het pleidooi voor recht op digitale zorg sluit aan bij een eerdere oproep van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en bij een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zij onderstreepten eerder al het belang van het behouden en toepassen van de opgedane ervaringen met digitale zorg, onder andere tijdens de coronapandemie. De afgelopen anderhalf jaar is de digitale zorg in een stroomversnelling geraakt, schrijft het AD. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat tijdens de eerste lockdown 70 procent van de consulten digitaal verliep, in het eerste kwartaal van 2021 was dat nog ruim 30 procent. Voor corona waren er grote verschillen in de digitale zorg die ze leverden, maar nu zegt 95 procent van de ziekenhuizen aan beeldbellen te doen en gebruikt 65 procent telemonitoring.

Hybride

De uitdaging nu is om succesvolle regionale initiatieven landelijk toe te passen, zeggen de zorgverzekeraars. Door middel van voorlichtingscampagnes willen ZN en de Patiëntenfederatie de bekendheid met het gebruik en de mogelijkheden van digitale zorg vergroten. “We vinden het van belang dat de patiënt over voldoende informatie beschikt om te weten wat er allemaal – op een betrouwbare en medisch verantwoorde manier – digitaal kan. Ook zorgverleners vragen wij daarin een rol te spelen. Dat geldt ook voor de daadwerkelijke structurele invoering van hybride zorg. Daarvoor moet veel gebeuren. Denk aan veranderingen in organisatie en processen, een passende ict-infrastructuur en passende financiering. En misschien wel het belangrijkste: een andere manier van werken door zorgverleners.”